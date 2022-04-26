بعد توقف مراكز النافعة عن العمل... نقابة السيارات المستعملة تلوّح بالتصعيد

عَبَّرَ رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي في بيان عن إستيائه الشديد من توقف العمل وبشكل قسري في مراكز النافعة في لبنان (هيئة إدارة السير والآليات والمركبات)، منذ حوالي الأسبوعين مع ما يترتب عن ذلك من توقف معاملات المواطنين لا سيما في ما يتعلق بتسجيل السيارات، والسبب فقدان المستلزمات الورقية المطلوبة لإتمام المعاملات. وطالب قزي بإلحاح وزير المالية ووزير الداخلية بمعالجة هذه المشكلة "المستهجنة" في أسرع وقت ممكن، ملوحاً بخطوات تصعيدية في حال التلكؤ بالقيام بما يلزم لإعادة مراكز النافعة الى العمل فوراً.