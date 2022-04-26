لبنان

مشاكل الغاز... الى الواجهة من جديد

Lebanon 24
26-04-2022 | 05:21
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أفادت المعلومات عن توقف مراكز تعبئة الغاز عن العمل بسبب الاعتراض على التسعيرة الجديدة ضمن جدول اسعار المحروقات الصادر اليوم عن وزارة الطاقة. 
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الغاز

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