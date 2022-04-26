لبنان

لليوم السادس على التوالي.. لا شبكة ارسال في هذه المناطق

Lebanon 24
26-04-2022 | 05:35
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 افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان شبكة الخلوي ALFA لا تزال متوقفة عن الارسال عن كل قرى البقاع الشمالي ومدينة الهرمل وقرى القضاء لليوم السادس على التوالي، بسبب انقطاع المازوت عن غالبية محطات الارسال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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