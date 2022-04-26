الجنوبيون يتأهبون للاستحقاق الانتخابي ومحافظة الجنوب تستعد إداريا ولوجستياً لاجرائه

يستعد الجنوبيون في دائرة الجنوب الاولى " صيدا- جزين" قبيل بدء العد التنازلي لتوديع شهر رمضان في أسبوعه الاخير واستقبال عيد الفطر ، للاستحقاق النيابي ، بعدما حسمت التحالفات الانتخابية ولادة سبع لوائح بينها ثلاث للحراك الاحتجاجي المنبثق عن ثورة17 تشرين ، وتضم 29 مرشحاً يتنافسون على 5 مقاعد نيابية ، منهم 12 مرشحاً يتبارزون للفوز بالمقعدين السنيين في صيدا، و11 متنافساً ترشحوا عن المقعدين المارونيين و6 مرشحين يتنافسون على المقعد الكاثوليكي في جزين ، وكان لافتاً الحضور الأنثوي الذي تصدر اللوائح بثلاث مرشحات هن غادة ايوب ، رنا الطويل ، وهانية الزعتري.ومع غياب تيار المستقبل للمرة الأولى منذ ثلاثين عاماً عن الساحة الانتخابية ، وانكفاء رئيسة كتلته النيابية بهية الحريري عن الترشح التزاماً بقرار الرئيس سعد الحريري ،بعدما شغلت أحد المقعدين السنيين كنائب لمدينة صيدا في المجلس النيابي ،خلا الملعب الانتخابي من لاعب اساسي ، الأمر الذي فتح شهية كثر للترشح وولوج الندوة البرلمانية في ما بعد.وبعد انسحاب مرشحين لدعم آخرين وتراجع بعضهم الآخر لتعذر بلورة اتفاقات سياسية للانضمام إلى لوائح تتالت عملية إطلاق اللوائح السبعة فجاءت:1- لائحة " الاعتدال قوتنا " وتضم المستقل نبيل الزعتري عن صيدا، النائب ابراهيم عازار المدعوم من رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل وجوزيف سكاف عن جزين.2- لائحة " ننتخب للتغيير " وجمعت النائب الدكتور أسامة سعد ، عبد الرحمن البزري (صيدا) الدكتور شربل مسعد وكميل سرحال والعميد المتقاعد جميل داغر (جزين )3- لائحة " وحدتنا في صيدا وجزين " وتضم المهندس يوسف النقيب (صيدا ) الدكتورة غادة ايوب بو فاضل، والمهندس سعيد الاسمر المدعومين من " القوات اللبنانية " والناشط في الحراك المدني في جزين وسام يوسف الطويل (جزين) وتحظى بدعم رئيس تجمع " 11اذار " ومرعي ابو مرعي4- لائحة " معاً لصيدا وجزين " وتضم نائبي التيار الوطني الحر زياد اسود وسليم الخوري والنائب السابق امل ابو زيد ( جزين ) علي الشيخ عمار ومحمد القواس (صيدا )5-لائحة " نحن التغيير " "حراك ائتلاف ثورة تشرين" وتضم هانية الزعتري ومحمد الظريف (صيدا ) ، والعميد جوزيف الاسمر ، ومالك سليمان عن المقعدين المارونيين ، وروبير خوري عن المقعد الكاثوليكي (جزين )6- لائحة " صوت للتغيير " وتجمع ناشطين مستقلين وهم رنا الطويل ومحمد الطاهرة(صيدا ) ، وجوزيف متري ( جزين )7- لائحة " قادرين " - تحالف صيدا تنتفض" وحركة " مواطنون ومواطنات في دولة " وتضم اسماعيل حفوضة واحمد عاصي (صيدا ) ،ايلي يوسف ابو طاس واميليو طوني مطر( جزين )ونشطت في مدينة صيدا حركة اللقاءات الشعبية واجتماعات الروابط العائلية ، حيث انبرى المرشحون الصيداويون الى تكثيف لقاءاتهم لعرض اهداف برامجهم الانتخابية، بهدف استمزاج اراء المواطنين واولوياتهم المطلبية ، وصولاً لنيل دعمهم كناخبين والاقتراع لصالحهم .وعلى المسار ذاته تنشغل محافظة لبنان الجنوبي بالتحضيرات الإدارية واللوجستية على مستوى اقضيتها الثلاثة صيدا، صور، وجزين استعداداً لإجراء الانتخابات النيابية المقررة في 15 ايار المقبل ، والعمل على تأمين لوازم مراكز الاقتراع التي حددت في دائرة الجنوب الاولى ، مدينة صيدا ب 16 مركزاً