وزير الصحة محاصر داخل الوزارة





أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام مجموعة من موظفي مستشفى بيروت الحكومي بتنفيذ اعتصام أمام مبنى وزارة الصحة.



ووفقا للمعلومات، فإ الموظفين يحاصرون وزير الصحة الدكتور فراس أبيض داخل مبنى الوزراة ويمنعونه من المغادرة، فيما تم استقدام تعزيزات امنية الى محيط الوزارة.