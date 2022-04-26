عون: لبنان دفع غاليا ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، في قصر بعبدا.

وشدّد عون على أنّ "لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لاحياء عملية السلام انطلاقا من مبادرة قمة بيروت العربية للسلام".

وقال عون: "أي حل مستدام يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وان يكون عادلا ودائما وشاملا وقائما على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأشار إلى أنّ "لبنان دفع غاليا ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، واستمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد على البحث في عملية سلام قبل الانسحاب الإسرائيلي منها".