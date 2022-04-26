لبنان

عون: لبنان دفع غاليا ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

Lebanon 24
26-04-2022 | 05:52
A-
A+
Doc-P-946111-637865745544243210.jpg
Doc-P-946111-637865745544243210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى رئيس الجمهورية ميشال عون الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفن كوبمانس، في قصر بعبدا.
 
وشدّد عون على أنّ "لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لاحياء عملية السلام انطلاقا من مبادرة قمة بيروت العربية للسلام".
 
 
وقال عون: "أي حل مستدام يبدأ بوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وان يكون عادلا ودائما وشاملا وقائما على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية".
 
 
وأشار إلى أنّ "لبنان دفع غاليا ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، واستمرار أجزاء من أراضيه محتلة لا يساعد على البحث في عملية سلام قبل الانسحاب الإسرائيلي منها".
 
 
ودعا عون "لضرورة تسهيل دول الاتحاد الأوروبي عودة النازحين السوريين الى بلادهم ولبنان لم يعد يتحمل المزيد من التداعيات السلبية المترتبة على هذا النزوح".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:56 | 2022-04-26
07:00 | 2022-04-26
05:00 | 2022-04-26
11:03 | 2022-04-26
10:58 | 2022-04-26
10:50 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website