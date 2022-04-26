أوّل تعليق لوزير الخارجيّة حول موضوع طرح الثقة به... هذا ما قاله

في أوّل تعليق له بعد تحديد نهار الخميس المقبل جلسة نيابية في الاونيسكو للنظر في طرح الثقة به، قال وزير الخارجية عبد الله بو حبيب بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا "ضرب الحبيب زبيب".أمّا في موضوع توزيع أقلام الاقتراع في سيدني، فقال بو حبيب: "ما كتب قد كتب، ويمكن للمتضرّر اللجوء إلى القضاء أو لهيئة الإشراف على الانتخابات".