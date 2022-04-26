لبنان

رسالة من وهاب إلى القوى الأمنية.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
26-04-2022 | 05:22
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غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "نتمنى على القوى الأمنية ان تدرك أن المتظاهرين أمام المجلس يتظاهرون من أجل الناس المنهوبة بمن فيهم القوى الأمنية لذا فاستعمال العنف مرفوض".
 
 
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