رسالة من وهاب إلى القوى الأمنية.. ماذا فيها؟

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر "تويتر" قائلاً: "نتمنى على القوى الأمنية ان تدرك أن المتظاهرين أمام المجلس يتظاهرون من أجل الناس المنهوبة بمن فيهم القوى الأمنية لذا فاستعمال العنف مرفوض".