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لبنان
هذه هي حقيقة محاصرة سيارة نقيبة محامي طرابلس (صور)
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-04-2022
|
06:31
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يحاول بعض الشباب والشابات تحت مسمى الثورة بالتعرض لشخصيات حزبية بالاضافة الى عدد من الوزراء والنواب، وفي آخر فصول هذه التعديات انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الثوار وهم يحتفلون في محاصرتهم لسيارة وزير الأشغال السابق يوسف فينيانوس، كما يظهرهم الفيديو وهم يتوجهون الى القوى الامنية بكلمات وتعابير غير اخلاقية.
وفي الاطار، علم "لبنان 24" ان الثوار لم يحسنوا الاختيار هذه المرة، اذ ان السيارة التي اعترضوها تعود لنقيبة المحامين في طرابلس الشمال ماري تريز القوال فنيانوس، التي شاركت منذ ساعات الصباح الاولى مع المعتصمين بوجه قانون "الكبيتل كونترول".
ووفقا للمعلومات، فان أحد الثوار حاول ان يعرف هوية السيارة من خلال أحد التطبيقات، وبما ان اسم عائلة زوج النقيبة القوال مماثل لعائلة الوزير فنيانوس، وبما ان اسم ابنها هو يوسف فنيانوس، فقد اختلط الأمر عليه وعلى زملائه، ما ادى الى الاعتقاد ان السيارة تعود للوزير السابق يوسف فنيانوس.
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