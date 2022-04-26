مصدر دبلوماسي يعلّق على تغريدة حنكش: " بيت الضيق" بيساع الف صديق

علق مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين على تغريدة النائب إلياس حنكش على حسابه عبر تويتر قائلاً: "من حق كل لبناني مسجل للاقتراع ايصال صوته ويجب نقل مركز الإقتراع من القنصلية الى مكان أوسع لتسهيل ممارسة اللبنانيين حقهم الانتخابي" بالقول: " بيت الضيق" بيساع الف صديق . والسفارة والقنصلية قادرين على استيعاب كل المقترعين من دون استثاء.

حق كل لبناني من ال ٢١،٠٠٠ المسجلين للإقتراع في #دبي إيصال صوتهم!



ننتظر من القنصل العام في إجتماع اليوم(مع مسؤولي #الكتائب) نقل مركز الإقتراع من القنصلية الى مكان أوسع يستوعب ويسهّل للبنانيين ممارسة حقّهم في ٨ أيار.

حقّهم… pic.twitter.com/PdhKA2aExZ — Elias Hankach (@EliasHankach) April 26, 2022