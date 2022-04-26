مصدر دبلوماسي يعلّق على تغريدة حنكش: " بيت الضيق" بيساع الف صديق

حق كل لبناني من ال ٢١،٠٠٠ المسجلين للإقتراع في #دبي إيصال صوتهم!
ننتظر من القنصل العام في إجتماع اليوم(مع مسؤولي #الكتائب) نقل مركز الإقتراع من القنصلية الى مكان أوسع يستوعب ويسهّل للبنانيين ممارسة حقّهم في ٨ أيار.
حقّهم… pic.twitter.com/PdhKA2aExZ
— Elias Hankach (@EliasHankach) April 26, 2022
حق كل لبناني من ال ٢١،٠٠٠ المسجلين للإقتراع في #دبي إيصال صوتهم!
ننتظر من القنصل العام في إجتماع اليوم(مع مسؤولي #الكتائب) نقل مركز الإقتراع من القنصلية الى مكان أوسع يستوعب ويسهّل للبنانيين ممارسة حقّهم في ٨ أيار.
حقّهم… pic.twitter.com/PdhKA2aExZ