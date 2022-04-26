ليست "حزب الله".. اسرائيل تتهم جهة بإطلاق صاروخ عليها من لبنان

ذكر تقرير لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أنّ التقديرات العسكرية في إسرائيل تشير إلى أن حركة "حماس" هي المسؤولة عن إطلاق قذيفة الليلة الماضية من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، فإنّ كان" لفتت إلى أن هذه التقديرات ترتكز على أن "حماس" نشطت في السنوات الأخيرة على "تثبيت قدرات إطلاق قذائف في جنوب لبنان".

وأضافت "كان": "هذه الشبكة تشمل نشطاء مع قدرات إطلاق قذائف، وهم لا ينتظرون موافقة من حزب الله بالنسبة لنشاطهم، على النقيض من منظمات فلسطينية أخرى تنشط في لبنان، فهم يعملون بتوجيه من الجناح العسكري لحركة حماس وليس من تلقاء نفسهم، وأيضا حاولت إسرائيل القضاء على هذه الشبكة في الماضي".



ونقلت الهيئة عن وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس قوله في محادثات مغلقة أن حماس تعمل بسياسة "ليس في ساحتي الخلفية"، وأنها "تعمل على تشجيع التصعيد في القدس وفي الضفة الغربية وفي مناطق أخرى، لكن ليس في غزة".



مع هذا، فقد أفيد بأن فرقة الجليل في الجيش الإسرائيلي قررت "فرض حظر تجول محدود لأصحاب المناصب في عدد من الوحدات، في حين أعلن "عن سماع صوت انفجارات في الجليل الغربي شمال إسرائيل.

وبعد تحقيق، أكد الجيش الاسرائيلي أن الحديث يدور عن قذيفة أطلقت من تجاه لبنان، ولم تتسبب في أضرار أو إصابات ولم يتم تفعيل القبة الحديدية.

ورداً على ذلك، قام الجيش الاسرائيلي بإطلاق عشرات القذائف تجاه لبنان.

(روسيا اليوم)