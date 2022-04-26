لبنان

أحمد الحريري: جريدة الاخبار تفوز بجائزة الصحافة الصفراء

Lebanon 24
26-04-2022 | 06:38
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علق الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على المقال المنشور عنه في جريدة "الاخبار" اليوم، عبر حسابه على "تويتر":"جريدة "الاخبار" تفوز بجائزة الصحافة الصفراء لتلفيق الاخبار".
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