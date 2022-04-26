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لبنان
تصريح جديد لوزير الطاقة بعد الاعتداء عليه... ماذا قال؟
Lebanon 24
26-04-2022
|
06:38
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قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا "لمست من الجميع في مجلس الوزراء الدعم الكامل لي بعد الاعتداء الذي تعرّضت له".
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