لبنان

تصريح جديد لوزير الطاقة بعد الاعتداء عليه... ماذا قال؟

Lebanon 24
26-04-2022 | 06:38
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قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا "لمست من الجميع في مجلس الوزراء الدعم الكامل لي بعد الاعتداء الذي تعرّضت له".
 
 
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