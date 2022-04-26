22
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
22
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
كلودين عون: لا تنمية مستدامة قبل 2030 ولا رهان آخر لدينا سوى الازدهار والرفاه
Lebanon 24
26-04-2022
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
ألقت رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" كلودين عون كلمة لبنان في الدورة ال 55 للجنة السكان والتنمية في الأمم المتحدة في نيويورك "CPD55" عبر تقنية الفيديو، لفتت فيها الى أن "لبنان يمر اليوم بأزمة اقتصادية عميقة تترافق مع أعباء استضافته لأَعداد كبيرة من النازحين واللاجئين. وزادت الأزمة تفاقما، تداعيات وباء كوفيد 19 كما الخسائر البشرية والمادية البليغة التي نتجت عن تدمير مرفأ بيروت إثر انفجار 4 آب 2020. واليوم، يواجه العالم مخاطر حقيقية في أمنه الغذائي، ناجمة عن نزاعات مسلحة قد تعيد العالم عقوداً إلى الوراء. إنَّ استعادة النمو الشامل تتطلَّب بالإضافة إلى تأمين المستلزمات المعيشية، خططا مبنية على أرقام مفصلة تراعي التباينات المجتمعيّة بين السكّان لتوفير بيئةٍ مؤاتيةٍ تحقق أهداف التّنمية المستدامة".
وقالت: "إدراكاً لذلك، نعمل على مستويات عدة لتعزيز عوامل النهوض مجدّداً بمجتمعنا. وكان التركيز في السنوات الأخيرة، على تعزيز أوضاع المرأة وتمكينها، سيّما وأنّ المرأةَ تتأثَّر بشكل أكبر بالعوامل السَّلبية للنّمو، ومنها العنف والفقر والأمن الغذائي والتغيّر المناخي. وقد قام المجلس النيابي مؤخرا بتجريم التحرُّش الجنسي وأقرَّ إجراءاتٍ لحماية ضحايا العنف الأسري. وتَجري اليوم مساعٍ لتحسين وتطوير الملاجئ الخاصّة بالنَساء المعنَّفات. كما تم اعتماد إجراءات لحماية النساء والفتيات من الابتزاز الالكتروني ومن الاتجار بالبشر".
أضافت: "كذلك تَبذل الجهات المعنية مساع حثيثة للتوعية على مساوئ الزّواج المبكر ولإقرار قانون يفرض سنَّ ال 18 كسنّ أدنى للزواجِ. ونقوم على المستوى الوطني بحملات حول الآثار السّلبية للتسرب المدرسي وللوقاية من العنف بكلّ أشكاله. وقد تم مؤخراً إطلاق إرشادات حماية الطفل لمقدّمي الرعاية الصحية وتعتبر هذه الارشادات الإنجاز الأول من ضمن الخطة الوطنية لتعزيز حماية الأطفال والمراهقات وتسهيل وصولهنّ إلى خدمات الرعاية الصحيّة".
واعتبرت أن "المجتمع اللبناني هو مجتمع فتيّ، بحيث 44 بالمئة من اللبنانيين هم دون سنّ ال 24. من هنا نعير أهمية كبيرة لتوفير مستلزمات التعليم ومقوّمات التعلُّم عن بعد. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يواجِهها لبنان، فهو لا زال إلى اليوم يؤمن الخدمات الاساسية للنازحين السوريين، علماً أنّ لبنان يستضيف أكبر عدد من النازحين واللاجئين بالنسبة لعدد سكانه".
وختمت: "لا شك أن المعضلات التي تواجهنا معقّدة، ولعله من الصعب تصور أنّ دولنا قد تربح رهان التّنمية المستدامة قبل العام 2030، إنما لا رهان آخر لدينا سوى الازدهار والرفاه والمساواة وحقوق الانسان لشعوبنا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
عملية أمنيّة داخل سوريا تطالُ لبنانيين.. ما القصّة؟
Lebanon 24
عملية أمنيّة داخل سوريا تطالُ لبنانيين.. ما القصّة؟
14:29 | 2022-04-25
25/04/2022 02:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب
11:58 | 2022-04-25
25/04/2022 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. عسكريّ في الجيش يُصاب برصاصةٍ في وجهه!
Lebanon 24
بالصورة.. عسكريّ في الجيش يُصاب برصاصةٍ في وجهه!
14:21 | 2022-04-25
25/04/2022 02:21:11
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "مش مناسبة برمضان" (صور)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "مش مناسبة برمضان" (صور)
04:00 | 2022-04-26
26/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ستعود" الكهرباء اليوم؟
Lebanon 24
هل "ستعود" الكهرباء اليوم؟
23:34 | 2022-04-25
25/04/2022 11:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:56 | 2022-04-26
موقف حازم لميقاتي في مجلس الوزراء.. هذا ما شدّد عليه
07:00 | 2022-04-26
من الشمال إلى الجنوب.. "سيناريو أمني" على أبواب الانتخابات؟!
05:00 | 2022-04-26
حقائق عن لوائح انتخابية في الشوف - عاليه.. "الدّولار يقول كلمته"!
11:03 | 2022-04-26
فيديو فاضح لمواطنة لبنانية و"قوى الأمن" تتحرّك.. هذا ما حصل
10:58 | 2022-04-26
مولوي عرض العلاقات مع سفير مصر
10:50 | 2022-04-26
شيخ العقل التقى السفير الروسي وتلقى رسالة بابوية
فيديو
"نيسان" تستعرض تقنيتها الجديدة التي ستجنب السيارات الحوادث (فيديو)
Lebanon 24
"نيسان" تستعرض تقنيتها الجديدة التي ستجنب السيارات الحوادث (فيديو)
11:00 | 2022-04-26
26/04/2022 18:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة اعتداء الفنان الشهير بالضرب على أبناء جورج وسوف؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حقيقة اعتداء الفنان الشهير بالضرب على أبناء جورج وسوف؟ (فيديو)
08:00 | 2022-04-26
26/04/2022 18:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اثناء مشاركتها في الاعتصام النقابي.. هذا ما فعله محتجون بسيارة نقيبة محامي طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
اثناء مشاركتها في الاعتصام النقابي.. هذا ما فعله محتجون بسيارة نقيبة محامي طرابلس (فيديو وصور)
05:48 | 2022-04-26
26/04/2022 18:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact