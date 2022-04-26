لبنان

في التبانة... أطلق النار عليه ولم يصبه

Lebanon 24
26-04-2022 | 07:21
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة التبانة بين شابين تطور لى اطلاق للرصاص.

وفي التفاصيل، قام المدعو "خ.ع." باطلاق الرصاص على "ز.ع." من دون اصابته، في حين اصيبت سيارة متوقفة في المكان ما ادى الى تضررها.
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