في التبانة... أطلق النار عليه ولم يصبه

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وقوع اشكال في منطقة التبانة بين شابين تطور لى اطلاق للرصاص.



وفي التفاصيل، قام المدعو "خ.ع." باطلاق الرصاص على "ز.ع." من دون اصابته، في حين اصيبت سيارة متوقفة في المكان ما ادى الى تضررها.