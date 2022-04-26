الفتى "جواد" مفقود منذ ليل البارحة.. شوهد لآخر مرة مع بائعتي ورد ووالده يناشد (صورة)

وناشد والده ممن يعرف عنه شيئا، التواصل معه على الرقم 03478125.

خرج الفتى جواد اسماعيل مهدي (13عاما) من بلدة المنصوري - قضاء صور ولم يعد منذ ليل أمس.وأفاد بعض شباب البلدة بانهم شاهدوه قرابة الساعة الاولى والنصف ليلاً على كورنيش صور البحري، وكانت بالقرب منه فتاتان تبيعان الورود.