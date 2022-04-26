لبنان

طعنه أكثر من 30 مرّة وأرداه قتيلاً في الشيّاح... قوى الامن كشفت تفاصيل الجريمة وهذا ما اعترف به الفاعل

Lebanon 24
26-04-2022 | 07:44
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 20-4-2022، عُثِرَ على جثّة مهنّد علي حسن علي (سوداني الجنسية) وقد تعرّضت لأكثر من ثلاثين طعنة سكين في البطن والظهر، في غرفةٍ يقطنها في شارع أسعد الأسعد – الشّيّاح، حيث يعمل "ناطوراً" لمبنى سكني.

من خلال التحقيق الذي أجرته فصيلة الغبيري في وحدة الدّرك الإقليمي، بالتنسيق مع شعبة المعلومات، تم الاشتباه بقريب المجني عليه الذّي كان يقطن معه منذ قرابة خمسة أشهر، ويدعى:

ب. ع. (مواليد عام 2002، سوداني الجنسية)
بعد إحضاره والتحقيق معه، أنكر في البداية أنّه أقدم على قتل الضحية أو معرفة أي شيء عن الجريمة. وبعد مواجهته بالوقائع والقرائن المتوافرة بحقه اعترف بجريمته التي ارتكبها لأسباب شخصيّة، وِفقًا لإفادته. وأنّه كان يحاول قتل المغدور منذ نحو أربعة أشهر، ولكنّه لم يستطع القيام بذلك بسبب تواجد أشخاص في منزل المغدور، إلى أن سنحت له الفرصة فنفّذ جريمته قرابة الساعة 7:00 صباحاً من تاريخ 19-4-2022.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
 
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