لبنان

مواطن يتعرض لسيارة اسعاف... تلف عجلاتها ومنعها من التحرك (صورة)

Lebanon 24
26-04-2022 | 08:05
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تعرضت سيارة اسعاف تابعة لمركز "ديرقانون راس العين" في جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي"، لعملية تلف طالت عجلاتها من قبل احد الاشخاص الذي قام بركن سيارته الخاصة امام سيارة الاسعاف المذكورة في محاولة منه لمنعها من التحرك وتلبية الحالات الطارئة وفقا لما أفاد "مركز ديرقانون راس العين" في جمعية "الرسالة للاسعاف الصحي" - الدفاع المدني.
 
 
 
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