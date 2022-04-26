لبنان

جنبلاط هنأ ماكرون باعادة انتخابه

Lebanon 24
26-04-2022 | 08:25
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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهنئًا بانتخابه رئيسًا للجمهورية الفرنسية لولاية رئاسية جديدة.

 وجاء في نص البرقية:

"إن إنتصاركم الكبير شكّل إرتياحاً لفرنسا، وأعاد تجديد الأمل لجهودكم المبذولة تجاه لبنان.

أودّ من خلال هذه الرسالة التوجه لحضرتكم بالتهنئة، مع تمنياتي بالنجاح لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظركم، والتي أكدتموها من خلال خطابكم من Champ de Mars الذي تابعته من لبنان.

بإسمي، وبإسم عائلتي، وبإسم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، تفضلوا بقبول تحياتي الحارة وتمنياتي بالنجاح الدائم".
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