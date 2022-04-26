لبنان

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: الانقطاع التام للكهرباء يشمل محطات الانتاج والتوزيع الرئيسية

Lebanon 24
26-04-2022 | 08:35
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 أعلنت "مؤسسة مياه لبنان الجنوبي" في بيان "السادة المشتركين في دوائر المياه التابعة لها، علما بأن الانقطاع التام للتيار الكهربائي والذي تعاني منه مختلف المناطق اللبنانية يشمل أيضا منشآت المؤسسة ومحطاتها لا سيما آبار تفاحتا ومحطات صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وغيرها من محطات الانتاج الرئيسية والآبار ومحطات التوزيع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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