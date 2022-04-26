حريق داخل حافلة لنقل الطلاب... إليكم ما جرى عند مدخل صور الشمالي

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب داخل حافلة مخصصة لنقل الطلاب عند مدخل صور الشمالي.

يشار الى ان سرعة تدخل العناصر حالت دون امتداد النيران إلى كامل ارجاء الحافلة.

وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.