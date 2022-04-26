لبنان

تعميم من بلدية بيروت لتزويد مراكز الاقتراع بالكهرباء

Lebanon 24
26-04-2022 | 09:15
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 أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وجه كتابا الى قيادة شرطة بيروت للتعميم على أصحاب المولدات ضرورة تزويد مراكز الاقتراع بالكهرباء".
 
وجاء في البيان: "بالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات في الاجتماع الذي عقد معه بتاريخ 20 نيسان 2022 والذي أكد فيه ضرورة تزويد أقلام الاقتراع كافة بالكهرباء خلال أوقات الفرز، لذلك نطلب منكم تكليف من يلزم ابلاغ اصحاب المولدات بضرورة العمل على تأمين التمديدات اللازمة لتزويد كل أقلام الاقتراع في المراكز الانتخابية بالكهرباء ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء ولغاية الساعة الثالثة من فجر اليوم التالي، على أن يتم أخذ تعهد خطي بالالتزام وإيداعنا محاضر التبليغ والإفادة في حال التمنع".
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