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لبنان
"أبو عباس" وقع بقبضة قوى الامن... وهذا ما عُثر عليه داخل منزله في عين الرمانة (صورة)
Lebanon 24
26-04-2022
|
09:21
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صــدر عـــن المديّرية العامّة لقــوى الأمــن الدّاخلي _ شعبة العلاقـات العامّة البـــلاغ التالــــي:
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي - صيدا في وحدة الشّرطة القضائية، حول شخص ملقّب "أبو عباس" ينشط بترويج المواد المخدّرة في مناطق: صيدا، صور، خلدة، عين الرمانة، والطيونة.
من خلال المتابعة والرّصد، تمكّنت عناصر المكتب من توقيفه في محلّة "الحسبة" – صيدا، على متن سيّارة من نوع "بي أم" لون أسوَد، تم حجزها.
ضُبِطَ بحوزته كمية من الكوكايين ومبلغ مالي عبارة عن /2500/ دولارٍ أميركي، وتبيّن أنّه يدعى:
-ح. ح. (من مواليد عام ١٩٧٢، أردني الجنسية)
بتفتيش منزله، الكائن في محلّة عين الرمانة، عُثِرَ على /469/ غ. من مادّة الكوكايين مقسّمة داخل علب بلاستيكية ومعدّة للترويج، و /24/ غ. من مادّة حشيشة الكيف و/38/ حبّة مخدّرة من نوعي "كبتاغون" والماريجوانا". إضافةً إلى ضبط مبلغ /70/ مليون ليرة لبنانية، وميزان حسّاس.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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