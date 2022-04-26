لبنان

رسالة من أحمد الحريري للسنيورة... ماذا جاء فيها؟

Lebanon 24
26-04-2022 | 09:27
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توجه الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري برسالة إلى الرئيس فؤاد السنيورة، عبر "تويتر"، جاء فيها:

"الى دولة الرئيس فؤاد السنيورة:
 محبتك وغيرتك على "تيار المستقبل" ليست جديدة. لكن العودة الى تقييم قرار الرئيس سعد الحريري بتعليق المشاركة في الانتخابات في خانة تسليم البلد الى "حزب الله" وإيران أمرٌ يحاكي الحملات التي تستهدف تيارنا ورئيسه واستباق غير مبرر لنتائج الانتخابات.

القول باعتزال الانتخابات رسالة غير موفقة يا دولة الرئيس لتيار المستقبل ولجمهوره.
 قرارنا تعليق المشاركة وقرارك ومن معك المشاركة بالانتخابات ولا ضرورة لتحميل ذنوبها لأحد مع دعائنا لكم بالتوفيق".
 
 
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