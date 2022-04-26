لبنان

الخازن: الحملات المُستجدّة على الجيش فيها تجنّ وتطاول على المؤسسة

Lebanon 24
26-04-2022 | 10:20
A-
A+
Doc-P-946198-637865905180668568.jpeg
Doc-P-946198-637865905180668568.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر عميد المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن في بيان، من التطاول على المؤسّسة العسكرية، وأشاد بمناعة الجيش وقدرة قائده العماد جوزاف عون على تجاوز التحدّيات المُستجدّة في ظل التوتّر الحاصل على خلفية مأساة غرق زورق الهاربين من "الجحيم اللبناني" في مياه طرابلس.

وقال: "إن ما راج من تصريحات طاولت المؤسسة العسكرية للنيل من وحدتها وتماسكها، هو أشبه بالحملات التي دكّت دعائم الجيش في العام 1975، حين إندلعت الأحداث المشؤومة في لبنان، وتقاسم خلالها أمراء الحرب ولاءات ضبّاط من هنا وهناك. ولكن شتان ما بين تلك اللحظة اللعينة في تاريخ لبنان وهذه اللحظة التي أصبح فيها الجيش تحت إمرة الوطن بحكم قناعات قيادته التي يتولاّها العماد جوزف عون المشهود بنأيه عن أي هوى سياسي عندما يدعو نداء الواجب بعدما وضعت قيادة الجيش نفسها بخدمة التحقيق خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم على أثر فاجعة غرق زورق الهاربين من "الجحيم اللبناني" في مياه طرابلس ، وهو من المناعة والصلابة والقدرة على حماية البلاد من أي إنزلاق نحو الفوضى الأمنية لغاية في " نفس يعقوب" والتي قد تؤثّر على إستحقاق الإنتخابات التشريعية المُقبلة بهدف تطييرها.

وختم الخازن: "إن الحملات المُستجدّة على الجيش فيها تجنّ وتطاول على المؤسسة التي هي أمنع من أن تُخرق في تركيبتها وقناعتها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:33 | 2022-04-26
18:22 | 2022-04-26
18:14 | 2022-04-26
18:07 | 2022-04-26
17:21 | 2022-04-26
17:14 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website