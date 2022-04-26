نقيب المحامين: لن نسمح بتمرير الكابيتال كونترول

قال نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار إن الدعاوى على مصرف لبنان والمصارف أعدت، وهي جاهزة وسيتم الذهاب بالمسار القضائي بالتوازي مع التحركات الضاغطة على الأرض لمنع إقرار قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية.وحول التحركات في حال الذهاب لإقرار القانون، قال كسبار خلال مشاركته في تحرك المودعين أمام المجلس النيابي إنّه لن يتم السماح بإقراره، بل سيكون هناك خطوات تصعيدية، مشيراً إلى أن "الأموال موجودة وليعطوا للمودعين حقوقهم وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه".