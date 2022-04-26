شيخ العقل التقى السفير الروسي وتلقى رسالة بابوية

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، في دار الطائفة - بيروت اليوم، السفير الروسي الكسندر روداكوف، وجرى خلال اللقاء عرض الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال التطورات في لبنان والمنطقة.المعهد العربيكذلك استقبل شيخ العقل وفدا من مؤسسات "المعهد العربي التربوي" برئاسة النائب السابق الدكتور حسين علي يتيم ضم: هيام يتيم حمزة، يوسف حمزة، إبراهيم حطيط، فادية جمعة ولينا غملوش، وقدم الوفد اليه لوحة تذكارية "عربون تقدير واحترام".وفد "العرفان"واستقبل الشيخ ابي المنى وفدا من "مؤسسة العرفان التوحيدية" ضم المشايخ: يوسف الاشقر، حليم الدبيسي وسلام غنام، بتكليف من رئيس المؤسسة الشيخ نزيه رافع سلمه دعوة الى المشاركة في الاحتفال المركزي الذي تقيمه المؤسسة"، في مناسبة اليوبيل الذهبي وتكريما لطلابها الناجحين والمتفوقين، برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، السابعة مساء السبت 7 أيار في باحة المؤسسة في مدارس العرفان-السمقانية - الشوف.واستقبل أيضا معتمد مشيخة العقل في ريتشموند - فرجينيا الشيخ وليد دانيل يرافقه سامر القنطار.إفطاروكان شيخ العقل شارك في الإفطار الذي أقامه السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة على شرف رؤساء الطوائف الإسلامية والمسيحية، في حضور عدد من السفراء العرب والسفيرة الأميركية دوروثي شيا.وقال في تصريح لوسائل الاعلام عقب الإفطار: "تشرفنا بلقاء رؤساء الطوائف على مائدة سعادة السفير وليد بخاري الذي يمثل مملكة الخير، والذي نأمل ان تكون دعوته فاتحة خير على اللبنانيين، بحيث يجمع بمحبته وصدقه وصداقته جميع اللبنانيين الاوفياء لما فيه مصلحة الوطن. ومما لا شك فيه ان لبنان يحتاج الى تلك العلاقة الطيبة وذلك الاحتضان العربي، فأبناء العروبة واخواننا في دول الخليج يحبون لبنان، وأهل لبنان يحبونهم ويتمنون زوال الموانع ليعودوا الى ربوع بلدهم".رسالة بابويةوتلقى شيخ العقل رسالة من المجلس البابوي للحوار بين الأديان في حاضرة الفاتيكان في مناسبة شهر رمضان بعنوان "المسيحيون والمسلمون: المشاركة في الافراح والاحزان" شددت على "التشارك جميعا في عطايا الله، علامة على انسانيتنا المشتركة والاخوة الناتجة منها، نتمنى لكم شهر رمضان يعمه السلام، واحتفالا بهيجا بعيد الفطر".