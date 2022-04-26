نصرالله: نقف على مشارف النصر النهائي الذي نراه قريبا جدا

رأى الامين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن السيد نصرالله أنّ "القدس تعود اليوم لتكون هي القضية الأساس".

وقال نصرالله في كلمة له: "كل ما نتعرض له في لبنان وخط المقاومة من حصار وعقوبات وتضييق هدفه الأساسي دفعنا للتخلي عن القدس وفلسطين".

وأكّد أنّ "الصمود في مواجهة الحصار جزء من معركة المصير والمستقبل والمقاومة، وكما لم تسقطنا الحروب فلن يسقطنا الحصار ولن نتخلى عن القدس وهذا عهدنا معها".

وأضاف نصرالله: "كما تجاوزنا كل المراحل القاسية السابقة نقف بعون الله تعالى على مشارف النصر النهائي الذي نراه قريبا جدا".

وقال: "سنحطم كل القيود نسقط كل المؤامرات وستسقط الخناجر التي تحاول طعننا في صدورنا وظهورنا".

وشدّد على أنّ "القدس ستبقى هي العنوان والأساس والهدف وستبقى هي المحور".