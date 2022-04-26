لبنان

مولوي عرض العلاقات مع سفير مصر

Lebanon 24
26-04-2022 | 10:58
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، سفير مصر الدكتور ياسرعلوي، وبحث معه في العلاقات بين البلدين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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بسام مولوي

ياسر علوي

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