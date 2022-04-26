بيانٌ جديد من الجيش عن حادثة "زورق طرابلس".. هذا ما أعلنه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"إثر الحادثة المؤسفة التي أدت إلى غرق المركب في البحر قبالة مدينة طرابلس بتاريخ 23 / 4 / 2022، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الأبرياء، تواصل مديرية المخابرات وبناء لإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي تحقيقاتها، وتمت معاينة مكان الحادثة من قبله مع فريق من الضباط المحققين، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف الملابسات كافة".