التقدمي تابع قضية الوضع القانوني للمستعان بهم في التعليم الثانوي الرسمي

صدر عن مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:اجتمع عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب، بحضور أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومفوض التربية والتعليم في الحزب سمير نجم، مع ممثلين عن لجنة المستعان بهم قبل الظهر في التعليم الثانوي الرسمي سناء طربيه وسحر نصر، حيث تم البحث في المظلومية اللاحقة بهذه الشريحة بسبب الأوضاع الراهنة حيث لم يقبضوا شيئا من مستحقاتهم وقد شارف العام الدراسي على نهايته، اضافة الى وضعهم القانوني وظيفيا وضرورة معالجته.وخلال الإجتماع أجرى النائب شهيب اتصالات عدة بالمعنيين تطرق خلالها لسبل معالجة الوضع القانوني لجهة تحويل عقودهم الى وزارة التربية والمالي لجهة تسريع عملية الحصول على مستحقاتهم، كما سيتابع اللقاء الديمقراطي غدا البحث مع وزير المالية بكل ما يتعلق بالجانب المالي للقطاع التربوي.