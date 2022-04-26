قرارٌ جديد من "الداخلية" بشأن الانتخابات.. ما هو؟

أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، اليوم الثلاثاء، قرار موجهاً إلى وزارة الشباب والرياضية، بشأن تعليق إقامة المباريات الرياضية على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك في الفترة الممتدة من 1 أيار 2022 ولغاية 16 أيار 2022.



وجاء في نص القرار: "بما أن القوى الأمنية ستكون منهمكة في الإجراءات العملانية الآيلة لتأمين سلامة وأمن العملية الانتخابية خلال الفترة التي ستسبق هذه الانتخابات، ومنعاً لاستثمار أي نشاط رياضي من قبل البعض قد يرتبطُ بالحملات الانتخابية وحصول اشكالات تؤدي إلى المس بالأمن والنظام العام، نأمل منكم إبلاغ الاتحادات الرياضية بضرورة تعليق إقامة مباريات للفرق الرياضية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 16 أيار 2022 ضمناً".