صور من دون كهرباء وماء.. والبلدية تتحرّك

شكا أهالي مدينة صور من انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي، محملين "المسؤولين ما آلت اليه الأوضاع".



وتابع رئيس البلدية المهندس حسن دبوق الموضوع، وأجرى اتصالات بالمعنيين وبمؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومؤسسة كهرباء لبنان في صور.