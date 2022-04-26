لبنان

صور من دون كهرباء وماء.. والبلدية تتحرّك

Lebanon 24
26-04-2022 | 12:49
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شكا أهالي مدينة صور من انقطاع مياه الشرب والتيار الكهربائي، محملين "المسؤولين ما آلت اليه الأوضاع".

وتابع رئيس البلدية المهندس حسن دبوق الموضوع، وأجرى اتصالات بالمعنيين وبمؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومؤسسة كهرباء لبنان في صور.
 
 
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