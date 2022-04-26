المرتضى تابع أجواء التحضير لمهرجانات بعلبك وبيت الدين

التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم، رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط وعضو اللجنة يسرى التنير، لوضعه في اجواء التحضيرات الجارية والنشاطات المرتقبة لهذا العام في بيت الدين، وطلبا الموافقة على استعمال قصر بيت الدين في فعاليات ثقافية برعاية وزارة الثقافة ابتداء من شهر تموز المقبل، وقد لقي الطلب موافقة الوزير وتشجيعه.وأكد المرتضى أن "الثقافة والفعاليات الثقافية ضرورية في أوقات اليسر، كما أنها اكثر من ضرورية في أوقات العسر حيث تشكل النافذة التي منها يطل الناس على واحات امل تبشر بمستقبل افضل".