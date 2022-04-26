لبنان

المرتضى تابع أجواء التحضير لمهرجانات بعلبك وبيت الدين

Lebanon 24
26-04-2022 | 13:18
A-
A+
Doc-P-946270-637866018007400667.png
Doc-P-946270-637866018007400667.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع بعد ظهر اليوم، رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط وعضو اللجنة يسرى التنير، لوضعه في اجواء التحضيرات الجارية والنشاطات المرتقبة لهذا العام في بيت الدين، وطلبا الموافقة على استعمال قصر بيت الدين في فعاليات ثقافية برعاية وزارة الثقافة ابتداء من شهر تموز المقبل، وقد لقي الطلب موافقة الوزير وتشجيعه. 
 
وأكد المرتضى أن "الثقافة والفعاليات الثقافية ضرورية في أوقات اليسر، كما أنها اكثر من ضرورية في أوقات العسر حيث تشكل النافذة التي منها يطل الناس على واحات امل تبشر بمستقبل افضل".
كذلك، استقبل المرتضى وفداً من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية عرض معه "نشاطات اللجنة والبرنامج المقرر لهذا الصيف".
وتمنى المرتضى مواكبة فعاليات المهرجانات وعدمها، معرباً عن "تقديم التعاون في كل ما من شأنه أن يعيد لبعلبك ومهرجانها التعافي والتألق".
 
وضمّ وفد اللجنة السيدتان جومانة دبانة واعتدال حيدر، والاستاذان غي يزبك وجان لوي مانغي، وتعذر حضور رئيسة اللجنة السيدة نايلة دي فريج  بداعي السفر.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:33 | 2022-04-26
18:22 | 2022-04-26
18:14 | 2022-04-26
18:07 | 2022-04-26
17:21 | 2022-04-26
17:14 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website