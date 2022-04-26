لبنان

رئيس نقابة مكاتب السوق: لحضور الاعتصام المركزي غدا

Lebanon 24
26-04-2022 | 13:33
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ذكر رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور في بيان، "كافة مكاتب السوق في لبنان بالقرار الحاسم في توقيت وتحديد اجراء الاعتصام المركزي السلمي في المركز الرئيسي لهيئة ادارة السير والاليات والمركبات الدكوانة ذلك يوم الاربعاء 27 الحالي عند الساعة العاشرة والنصف صباحا". 
 
وقال: "بعد قيام جهود من بعض الجهات المخلصة من اجل ايجاد حلول واهمها عدم اجراء اعتصامات يقابلها حلول بموجب قرارات رسمية موقعة منها وفق الاصول، الا انه وبعد فتح مجالات التعاون تبين ان هناك وعودا غير رسمية تأتي بواسطة تسجيلات صوتية ليس لها صفة في مشكلة اقفال ابواب هيئة ادارة السير وجاءت نتيجة اعلان الاعتصام من اجل افشاله، وبعد استطلاع وتدقيق المعلومات والمعطيات اكدت ان الازمة مستعصية ولا ينفع معها اعطاء حلول وتدوير زوايا وتصب في خانة المماطلة وتأجيل الحلول وتحميل المسؤولية الى جهات لا علاقة لنا بها".
 
وتوجه بالنداء الى "مكاتب السوق لحضور الاعتصام المركزي نهار الغد الساعة العاشرة والنصف في المركز الرئيسي لهيئة ادارة السير في الدكوانة".
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