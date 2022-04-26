لبنان

في طرابلس.. العثور على جثة رجل داخل مدينة للملاهي!

Lebanon 24
26-04-2022 | 13:33
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال بأنه تم العثور على المدعو "ر.ه." (سوري الجنسية) جثة هامدة داخل مدينة لملاهي الأطفال في مدينة الميناء في طرابلس.
وعلى الأثر، حضرت القوى الامنية والادلة الجنائية الى المكان.
 
 
 
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لبنان

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