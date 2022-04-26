لبنان

أبو فاعور: المختارة ستنتصر

Lebanon 24
26-04-2022 | 13:43
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أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "اليد التي ستمتد على "الحبل السري" الرابط بين وادي التيم ودار المختارة ستقطع بالنصر في الخامس عشر من أيار"، وقال: "المختارة لا تخضع ولا تخشع ولا تكون تابعة لأحد، وهي آخر معاقل الديمقراطية الصامدة دفاعا عن لبنان الوطن الديمقراطي الاستقلالي بمواجهة هذا العهد الحاكم المتحكم بالناس ومصيرهم. هذا العهد التابع للنظام السوري ولممثليه في لبنان الذين أرهقوا اللبنانيين بلقمة عيشهم ويدفعون بهم على إلى الفقر  والإذعان والإذلال".
 
كلام ابو فاعور جاء خلال اللقاء الذي جمعه بأهالي راشيا والبقاع الغربي المقيمين في المتن الأعلى والجوار في المركز الاجتماعي لبلدة الخلوات - فالوغا، حضره وكيل داخلية المتن الاعلى  في الحزب التقدمي عصام المصري، العقيد المتقاعد كمال الأعور، رؤساء بلديات ومخاتير، وحشد من المشايخ والفعاليات من أهالي راشيا والمتن. 
 
وأكد ابو فاعور إن "دار المختارة ستنتصر وسوف يثبت هذا المتن انتماءه لكمال جنبلاط ولوليد وتيمور جنبلاط، وستنتصر هذه القيادة الواثقة التي ترونها اليوم تجول في ربوع جبل لبنان داعية إلى المواجهة لتحفز على النضال من أجل مستقبل أفضل".
 
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