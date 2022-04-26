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لبنان
في العبدة.. هذا ما حصل مساء اليوم
Lebanon 24
26-04-2022
|
14:07
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أقدم مجهولون على اطلاق النار في منطقة العبدة، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين بجروح، وفق ما أفادت مندوبة
"لبنان24"
في الشمال.
وعلى الفور، جرى نقل الجريحين إلى مستشفيات المنطقة، وقد علم أن حالتهما مستقرة فيما لا تزالُ دوافع إطلاق النار مجهولة.
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