لبنان

للمواطنين: أزمة جديدة تلوحُ في الأفق.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-04-2022 | 14:24
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وسط ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، باتت تلوح في الأفق أزمة غازٍ جديدة خصوصاً بعدما أقفلت معامل توزيع الغاز أبوابها، اليوم الثلاثاء.

ولفتت مصادر في قطاع الغاز إلى أنه "على الرغم من ارتفاع سعر القارورة إلى 343 ألف ليرة بحسب جدول أسعار المحروقات،  فإن العاملين في القطاع يتكبّدون خسائر إضافية لا تحتسب ضمن الفاتورة العادية".

وعلم "لبنان24" أن هناك توجهاً لمزيد من التصعيد في حال عدم إيجاد حلول منصفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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