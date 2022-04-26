لبنان

تلويحٌ بالتصعيد.. نقابة الموظفين في قطاع الخليوي تحذر

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:37
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أصدر مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان بياناً جاء فيه: 
 
"بعد الاجتماع الذي عُقد مع ادارة شركة ألفا، وبعد التأكيد على الحقوق المصانة في عقد العمل الجماعي، تم التمني بإعطاء مهلة لغاية يوم الجمعة الواقع فيه 29 نيسان للبت النهائي واعطاء الرد وتحديد الوقت لصرف المستحقات التي ينص عليها عقد العمل الجماعي، وبناء عليه، ستتعامل النقابة بإيجابية مع هذا التمني، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ كل الإجراءات التصعيدية بعد إنقضاء هذه المهلة، وسيبنى على الشيء مقتضاه".
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