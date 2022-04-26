بشكل مفاجئ.. مجهولون يخطفون رجل أعمال في البقاع الغربي

أقدم مجهولون على خطف رجل الأعمال أكرم جمعة من أمام منزله في بلدة لالا في البقاع الغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

ووفقاً للمعلومات، فإنّ جمعة تعرض للخطف بشكل مفاجئ عندما كان يُمارس رياضة المشي على طريق فرعية داخل البلدة ، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث.