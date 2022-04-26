لبنان

بشكل مفاجئ.. مجهولون يخطفون رجل أعمال في البقاع الغربي

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:47
A-
A+
Doc-P-946303-637866069194635543.jpg
Doc-P-946303-637866069194635543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم مجهولون على خطف رجل الأعمال أكرم جمعة من أمام منزله في بلدة لالا في البقاع الغربي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ جمعة تعرض للخطف بشكل مفاجئ عندما كان يُمارس رياضة المشي على طريق فرعية داخل البلدة، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:33 | 2022-04-26
18:22 | 2022-04-26
18:14 | 2022-04-26
18:07 | 2022-04-26
17:21 | 2022-04-26
17:14 | 2022-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website