توقيف لبناني في سوريا.. ما هي تهمته؟

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه جرى توقيف المطلوب اللبناني "ح.ر." المقلب بـ"السّبع" في سوريا، وذلك بجرم مشاركته بأعمال خطف.

ووفقاً للمعلومات، فإنّ الموقوف هو من مدينة بعلبك.