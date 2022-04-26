لبنان

توقيف لبناني في سوريا.. ما هي تهمته؟

Lebanon 24
26-04-2022 | 14:56
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنه جرى توقيف المطلوب اللبناني "ح.ر." المقلب بـ"السّبع" في سوريا، وذلك بجرم مشاركته بأعمال خطف.
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ الموقوف هو من مدينة بعلبك.
 
 
 
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