لبنان

تغريدات فرنسية بشأن الآلية الإنسانية لدعم لبنان.. هذه تفاصيلها

Lebanon 24
26-04-2022 | 15:16
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا والمملكة العربية السعودية استهلّتا آلية إنسانية مشتركة مخصصة لدعم اللبنانيين المستضعفين.
 
ولفتت الوزارة إلى أن هذا الاتفاق يوفر مبلغاً تناهز قيمته 30 مليون يورو، وقد جرى توقيعه يوم 26 نيسان الجاري.
 
وأوضحت الخارجية أن هذا الاتفاق يفتتح سلسلة أولى من المشاريع الانسانية.
 
وتشمل دعم المراكز الصحية والوحدات الطبية المتنقلة من أجل انتفاع السكان المستضعفين بالخدمات الصحية الأولية.

كذلك، تشمل المشاريع تلبية الاحتياجات الغذائية من خلال مساعدات مالية شهرية لزهاء 7500 شخص يستفيدون منها مباشرة.

مع هذا، فإن المشاريع تضمّ دعماً لمستشفى طرابلس الحكومي.
 
 
يفتتح هذا الاتفاق الذي يوفّر مبلغًا تناهز قيمته ثلاثين مليون يورو والذي وُقّع في 26 نيسان/أبريل الجاري بين 
@KSRelief
  
@AFD_France
  و 
@francediplo_AR
  سلسلة أولى من المشاريع الإنسانية. 
 
 
 
 
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