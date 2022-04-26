قوتها 4.9 درجات.. لبنان يتأثر بهزّة أرضية مصدرها قبرص!

شعر سكان بيروت، مساء اليوم، بهزّة أرضية تبين أن مصدرها قبرص وقوتها 4.9 درجات على مقياس ريختر.

وقالت مصادر مركز "بحنّس" لرصد الزلازل لـ"لبنان24" إن هناك هزة حصلت فعلاً، وقد شعر بها معظم السكان في مناطق لبنانية مختلفة.