رسالة من باسيل إلى المواطنين.. ماذا قال؟

أكد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنّ مشروع التيار قائم على الإنهاض والاستنهاض لكل ما هو إيجابي، من استثمار ثروات لبنان الطبيعية والبشرية وبناء الدولة المدنية واللامركزية الإدارية والاقتصاد المُنتج.

وفي كلمة له خلال افتتاح سلسلة لقاءات تجريها لجنة الإعلام والتواصل المركزية مع مرشحي "الوطني الحر" الحزبيين، شدّد باسيل على ضرورة وعي اللبنانيين لأهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكّداً أن تاريخ التيار ليس محدوداً بلحظة أو بمحطّة أو باستحقاق بل هو مشروع وطن ودولة، ولا ينحصر بعهد رئاسي مدّته ست سنوات بل هو تاريخ نضال وشهداء ماتوا ليحيا الوطن.

ودعا رئيس التيار الوطني الحر المواطنين للتّأمل ومراجعة خيارهم السياسي، والتفكير جيداً في مسألة الى من سيسلّمون وطنهم من خلال أصواتهم في الانتخابات.