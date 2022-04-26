الجميل: هناك محاولات لتيئيس اللبنانيين والمعارضة منفصلة عن المنظومة

أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل أن "المعارضة التي تخوض المعركة في كل لبنان مُنفصلة تماماً عن هذه المنظومة"، مشيراً إلى أنها "ستكون من أكبر الكتل النيابية في المجلس النيابي".



وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار الجميل إلى أنّ "هناك الكثير من المحاولات لتيئيس اللبنانيين ودفعهم لعدم التوجه الى صناديق الاقتراع مثل التصاريح التي تشكّك بحصول الانتخابات، ومن جهة أخرى يقولون إن شيئا لن يتغيّر والتغيير ضئيل وأن قوى المعارضة منقسمة".



وتوجه الجميّل إلى كل اللبنانيين وخصوصًا جيل الشباب قائلا لهم: "إن شاركتم أو لم تشاركوا فستتحمّلون نتائج الانتخابات، بالتالي عدم المشاركة هو إعطاء صوت للبقاء في الحالة التي نحن فيها، وان كان هناك فرصة للتغيير فيجب أن ننتهزها وإلّا نكون قد اعطينا صك براءة للمنظومة الحالية".



واعتبر الجميّل أن "هناك حزباً دينياً اسمه حزب الله وهو مسلّح ويأتمر من الخارج وهناك مدارس دينية تعلّم شباب لبنان بأن يكون لديهم انتماء لغير لبنان"، وقال: "نريد بناء دولة قوية ترتكز على الإيمان بالبلد والعيش المشترك وسيادة لبنان".



وأشار الجميّل إلى أن "حزب الله يقول إن هدفه مشروع الدولة الاسلامية وهناك عمل ممنهج لوضع اليد على البلد وتهشيل كل من يرفض هذا المشروع".



أضاف: "القوات اللبنانية ما زالت متحالفة مع الحزب الاشتراكي الذي هو حليف بري الذي يتحالف مع حزب الله المتحالف مع التيار الوطني الحر والمتحالف بدوره مع القومي، فليقل جعجع انه انفصل عن المنظومة عندها لا يعود هناك مشكلة معه".

ولفت الى أننا بحاجة لحماية التنوع اللبناني والثقافي، وفي الوقت نفسه يجب أن نحرّر الحوكمة في البلد من وطأة الطائفية المدمّرة، مشيراً إلى أن هذا يتطلب لامركزية ومجلس شيوخ وتغيير قانون الانتخابات وتعديلًا دستوريًا في ما يتعلق بالمهل وقد نصل الى الغاء كل القيود الطائفية.