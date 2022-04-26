مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان



وميض رجاء وأمل في أفق هذا اليوم يتمثل بتوقيع اتفاق الصندوق السعودي الفرنسي للبنان بعد ساعة من الآن ويتضمن 35 مشروعا" لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة.



استعدادات التوقيع كان قد كشفها السفيرالسعودي وليد بخاري غداة افطار رمضاني أقامه لرؤساء الطوائف وشارك فيه عدد من السفراء العرب والأجانب.



في ما يخص الكابيتال كونترول جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة ظهرا", طارت بسبب عدم إكتمال النصاب، وذلك بعد إعلان ثلاث كتل نيابية مقاطعتها:



تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية وكتلة المستقبل.



وخارج قاعات البرلمان احتشد اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والممرضين ومعالجين فيزيائيين والمحاسبين والطوبوغراف ومحرري الصحافة و"صرخة المودعين" و"متحدون" واهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية في وقفات احتجاج على الكابيتال كونترول بصيغته الحالية.



أما في فاجعة غرق المركب في بحر طرابلس فإن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في قصر بعبدا استمع الى قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي لتقديم تقرير عن حادث غرق الزورق والتحقيقات الأولية. وخلال الجلسة كررت قيادة الجيش وضع نفسها بخدمة التحقيق في الحادثة.



من جهة ثانية كلف مجلس الوزراء وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات خارجية لطلب المساعدة اللوجستية لانتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر لدواعي التحقيق بحسب ما اعلن وزير الاعلام زياد المكاري بعد الجلسة.



رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء غادر الى السعودية لأداء مناسك العمرة ومن المرتقب أن تكون له سلسلة لقاءات مع سياسيين سعوديين.



كهربائيا" مع ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، قطع عدد من الشبان طريق عام قصقص والبربير ‏بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة.‏



في الخارج تهدئة محتملة على جبهة جنوب شرق اوروبا وعودة التفاؤل الى مفاوضات فيينا النووية.



اذن مسألة غرق الزورق في طرابلس محور الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا حيث عرض الجيش تفاصيل التقرير عما حصل .



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان



من ملف باب الهجرة غير الشرعية بشكل كامل دخل مجلس الوزراء إلى ملف مركب الموت في طرابلس بحضور قائد الجيش ومدير الإستخبارات وقائد القوات البحرية.



في الجلسة عرض الجيش تقريرا عن الحادثة وأطلع الحكومة على ما توصلت إليه التحقيقات التي ستستمر حتى معرفة كافة التفاصيل.



وفيما وضعت قيادة الجيش نفسها والضباط المسؤولين بتصرف القضاء لدواعي التحقيق حتى التوصل إلى حقيقة ما جرى طالب مجلس الوزراء الجسم القضائي بتحقيق شفاف بمساعدة قيادة الشمال العسكرية وكلف وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات في الخارج لطلب المساعدة اللوجستية لإنتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر لدواع تتعلق بالتحقيقات.



ومن ملف باب النزوح أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صرخة مدوية داخل مجلس الوزراء إذ اعتبر في أول كلام له على هذا المستوى أن لبنان اصبح ملجأ للسوريين والفلسطينيين ولم نعد نحتمل هذا الأمر فلا مال لدينا ولا اقتصاد وقد صرفنا تسعة وأربعين مليار دولار على النازحين والمجتمع الدولي يضغط باتجاه إبقائهم على أرضنا رغم أن سوريا اصبحت آمنة في أجزاء كبيرة منه.



واضاف أشك بوجود نوايا سيئة ويجب أن نتحرك لأن شعبنا يجوع والدول الغربية لا تهتم.



على متن مركب اللجان النيابية لم تنعقد جلسة الكابيتال كونترول مرة جديدة لنفس الأسباب الموجبة القديمة الجديدة المتعلقة بضبابية الرؤية الحكومية فيما يتعلق بحقوق المودعين في خطة التعافي الإقتصادي التي لم تصل الى ساحة النجمة



والى حين وصولها ابدى النواب كل الاستعداد للحضور والنقاش وفقا لما تتضمنه خطة التعافي وارتباطها وتاثيرها على الكابيتال كونترول ولاسيما تثبيت حقوق المودعين



على اي حال فإن مجلس النواب سيكون على موعد مع جلسة عامة دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل في قصر الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المقدم من بعض النواب... الأمر الذي علق عليه بو حبيب بالقول: ضرب الحبيب زبيب.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيو ام تي في



بين جلستين ومقرين وملفين توزع الإهتمام اليوم. الجلسة الاولى للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل, موضوعها مشروع قانون الكابيتال كونترول. وكما كان متوقعا، فان الجلسة لم تنعقد بسبب معارضة كتل نيابية كبرى أبرزها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمستقبل.



الرفض النيابي واكبه غضب شعبي ونقابي تجلى خارج ساحة النجمة. هكذا جوبه اصرار رئيسي مجلس النواب والحكومة على عقد الجلسة واقرار القانون بمعارضة نيابية وشعبية قوية ، فسقط مشروع القانون المفخخ سقوطا مدويا.



في المنطق، هذا يعني ان مشروع الكابيتال كونترول لن يبحثه مجلس النواب الى ما بعد الانتخابات النيابية ، لكن مع منظومة كهذه من يدري؟ ومن يصدق ان الرئيسين بري وميقاتي لن يعيدا الكرة من جديد؟ علما انه فيما المسؤولون منشغلون بتمرير قوانين رغم ارادة الشعب ، استمرت عملية البحث عن المفقودين في بحر طرابلس ، وعن الضحايا الذين سقطوا نتيجة الرحلة المجنونة لزورق الموت.



الجلسة الثانية كان مصيرها افضل من الاولى، اذ انعقدت في القصر الجمهوري للبحث في حادثة طرابلس. والواضح ان السياسيين الذين حاولوا استغلال الحادثة المأسوية للتصويب على الجيش وعلى ادائه جاءت الوقائع لتدحض ادعاءاتهم.



وبحسب المعلومات فان قائد الجيش هو الذي طلب حضور الجلسة فوافق الرئيس ميقاتي على ذلك ، فحضر العماد جوزف عون ومعه مدير المخابرات وقائد القوات البحرية. وفي الجلسة قدم قائد الجيش شرحا مفصلا لما جرى ، ما جعل الوزراء يؤيدون كلامه ، وما حمل مجلس الوزراء مجتمعا على تأييد تكليف الجيش استكمال التحقيق الذي باشر به ما يعكس الثقة به. فهل سيسكت السياسيون المتاجرون بدماء الناس لتحقيق مكاسب رخيصة؟ ام ان عقدة الاسترئاس عند البعض ستظل اقوى من صوت الحقيقة ؟ لذلك ايها اللبنانيون: شاركوا بكثافة في الاستحقاق اللانتخابي الاتي . فالتغيير بدو صوتك وبدو صوتك وب 15 ايار خللو صوتكن يغير



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



لانها محور الامة وقبلتها الاولى، تمحورت حول قضيتها قوى المقاومة، واقامت لها المنابر ورفعت لها الرايات، مؤكدة على خيار الجهاد والنضال حتى التحرير، وعلى وحدة الموقف والسلاح حتى استعادتها وكامل فلسطين لاهلها الشرفاء.



كل فصائل المقاومة اعتلت منبر القدس في يومها، فارضة المعادلات ومؤكدة ان المساس بالمسجد الاقصى سيغير كل القواعد والحسابات.



وحساب اليمنيين كحساب العراقيين ومعهم سوريا التي ما غابت عنها شمس فلسطين، هو ان القدس قبلة الجهاد، وفلسطين قضية الامة رغم عتاة التطبيع والاستسلام. لاجلها نتعرض للحصار والعقوبات والتضييق الدولي والاقليمي والداخلي، كما قال الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وكما لم يسقطنا القتل والاغتيال والحروب لن يسقطنا الحصار والضغوط والارهاب والتشويه، حسم السيد نصر الله، مؤكدا اننا نقف على مشارف النصر الكبير والعظيم والنهائي الذي نراه قريبا جدا باذن الله.



في لبنان الواقف على اكوام المآسي والازمات، اجتمع مجلس الوزراء حزنا على ضحايا مركب الموت في طرابلس، واتفقوا بحضور قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية – وبالاجماع – على تفعيل التحقيق الشفاف بهدف جلاء الحقيقة بالتوازي مع العمل على الاستعجال بمشاريع تنموية في عاصمة الشمال.



اما شوارع العاصمة بيروت فقد شهدت وقفة لنقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين ضد الصيغة المقترحة لقانون الكابيتال كانترول، فيما سقطت جلسة اللجان التي كانت مقررة لمناقشة الموضوع بضربة النصاب.



ولمناقشة موضوع طرح الثقة بوزير الخارجية الذي تقدم به نواب القوات ، كانت دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عامة الاسبوع المقبل، عملا بالقوانين المرعية الاجراء.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في



26 نيسان ليس يوما عاديا في لبنان.



ففي مثل هذا اليوم قبل 17 عاما، انسحب الجيش السوري من الأراضي اللبنانية، تتويجا لنضالات كثيرة، سقط على دربها شهداء، واعتقل مناضلون، لا ليصبح الوطن مضرب مثل في الفساد، بل ليولد حرا سيدا مستقلا مزدهرا قويا، وهذا الهدف لا يزال قائما وثابتا ، ولو تبين أنه بعيد المنال وأن الدرب طويل.



في مثل هذا اليوم قبل 17 عاما، خلع البعض قناع العمالة، واستبدلوه بقناع السيادة، ليعودوا إلى استبداله اليوم بقناع الثورة، ليدفع الشعب في الحالتين ثمن الألاعيب السياسية، التي عطلت كل المشاريع، ودفعت بالبلاد دفعا نحو انهيار كان يمكن تفاديه لو تم السير بالإصلاحات بقرار لبناني منذ البداية، عوض فرضها اليوم بقرار خارجي.



26 نيسان ليس يوما عاديا في لبنان… وهكذا سيكون 15 ايار. ففي هذا اليوم المنتظر، وقبله في الانتشار، سيكون اللبنانيون على موعد جديد مع التاريخ: فإما أن ينصروا الظالم كي يتمادى في ظلمه، وإما أن يقفوا مرة جديدة إلى جانب المظلوم، كي يحاول مرة أخرى أن يرفع الظلم عنه وعن لبنان، خصوصا أنه حورب ليمنع، فيما الآخرون لم يبادروا في كل مسيرتهم إلا إلى العرقلة والنكد والتعطيل.



ولأننا على مسافة 19 يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون. وميض رجاء وأمل في أفق هذا اليوم يتمثل بتوقيع اتفاق الصندوق السعودي الفرنسي للبنان بعد ساعة من الآن ويتضمن 35 مشروعا" لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة.استعدادات التوقيع كان قد كشفها السفيرالسعودي وليد بخاري غداة افطار رمضاني أقامه لرؤساء الطوائف وشارك فيه عدد من السفراء العرب والأجانب.في ما يخص الكابيتال كونترول جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة ظهرا", طارت بسبب عدم إكتمال النصاب، وذلك بعد إعلان ثلاث كتل نيابية مقاطعتها:تكتل لبنان القوي وتكتل الجمهورية القوية وكتلة المستقبل.وخارج قاعات البرلمان احتشد اتحاد المهن الحرة من نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والممرضين ومعالجين فيزيائيين والمحاسبين والطوبوغراف ومحرري الصحافة و"صرخة المودعين" و"متحدون" واهالي الطلاب في الجامعات الأجنبية في وقفات احتجاج على الكابيتال كونترول بصيغته الحالية.أما في فاجعة غرق المركب في بحر طرابلس فإن مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في قصر بعبدا استمع الى قائد الجيش العماد جوزاف عون ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي لتقديم تقرير عن حادث غرق الزورق والتحقيقات الأولية. وخلال الجلسة كررت قيادة الجيش وضع نفسها بخدمة التحقيق في الحادثة.من جهة ثانية كلف مجلس الوزراء وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات خارجية لطلب المساعدة اللوجستية لانتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر لدواعي التحقيق بحسب ما اعلن وزير الاعلام زياد المكاري بعد الجلسة.رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء غادر الى السعودية لأداء مناسك العمرة ومن المرتقب أن تكون له سلسلة لقاءات مع سياسيين سعوديين.كهربائيا" مع ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، قطع عدد من الشبان طريق عام قصقص والبربير ‏بحاويات النفايات والإطارات المشتعلة.‏في الخارج تهدئة محتملة على جبهة جنوب شرق اوروبا وعودة التفاؤل الى مفاوضات فيينا النووية.اذن مسألة غرق الزورق في طرابلس محور الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا حيث عرض الجيش تفاصيل التقرير عما حصل .من ملف باب الهجرة غير الشرعية بشكل كامل دخل مجلس الوزراء إلى ملف مركب الموت في طرابلس بحضور قائد الجيش ومدير الإستخبارات وقائد القوات البحرية.في الجلسة عرض الجيش تقريرا عن الحادثة وأطلع الحكومة على ما توصلت إليه التحقيقات التي ستستمر حتى معرفة كافة التفاصيل.وفيما وضعت قيادة الجيش نفسها والضباط المسؤولين بتصرف القضاء لدواعي التحقيق حتى التوصل إلى حقيقة ما جرى طالب مجلس الوزراء الجسم القضائي بتحقيق شفاف بمساعدة قيادة الشمال العسكرية وكلف وزيري الدفاع والخارجية التنسيق مع جهات في الخارج لطلب المساعدة اللوجستية لإنتشال الجثامين ورفع المركب من عمق البحر لدواع تتعلق بالتحقيقات.ومن ملف باب النزوح أطلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صرخة مدوية داخل مجلس الوزراء إذ اعتبر في أول كلام له على هذا المستوى أن لبنان اصبح ملجأ للسوريين والفلسطينيين ولم نعد نحتمل هذا الأمر فلا مال لدينا ولا اقتصاد وقد صرفنا تسعة وأربعين مليار دولار على النازحين والمجتمع الدولي يضغط باتجاه إبقائهم على أرضنا رغم أن سوريا اصبحت آمنة في أجزاء كبيرة منه.واضاف أشك بوجود نوايا سيئة ويجب أن نتحرك لأن شعبنا يجوع والدول الغربية لا تهتم.على متن مركب اللجان النيابية لم تنعقد جلسة الكابيتال كونترول مرة جديدة لنفس الأسباب الموجبة القديمة الجديدة المتعلقة بضبابية الرؤية الحكومية فيما يتعلق بحقوق المودعين في خطة التعافي الإقتصادي التي لم تصل الى ساحة النجمةوالى حين وصولها ابدى النواب كل الاستعداد للحضور والنقاش وفقا لما تتضمنه خطة التعافي وارتباطها وتاثيرها على الكابيتال كونترول ولاسيما تثبيت حقوق المودعينعلى اي حال فإن مجلس النواب سيكون على موعد مع جلسة عامة دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الخميس المقبل في قصر الاونيسكو للنظر في طرح الثقة بوزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب المقدم من بعض النواب... الأمر الذي علق عليه بو حبيب بالقول: ضرب الحبيب زبيب.بين جلستين ومقرين وملفين توزع الإهتمام اليوم. الجلسة الاولى للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل, موضوعها مشروع قانون الكابيتال كونترول. وكما كان متوقعا، فان الجلسة لم تنعقد بسبب معارضة كتل نيابية كبرى أبرزها التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والمستقبل.الرفض النيابي واكبه غضب شعبي ونقابي تجلى خارج ساحة النجمة. هكذا جوبه اصرار رئيسي مجلس النواب والحكومة على عقد الجلسة واقرار القانون بمعارضة نيابية وشعبية قوية ، فسقط مشروع القانون المفخخ سقوطا مدويا.في المنطق، هذا يعني ان مشروع الكابيتال كونترول لن يبحثه مجلس النواب الى ما بعد الانتخابات النيابية ، لكن مع منظومة كهذه من يدري؟ ومن يصدق ان الرئيسين بري وميقاتي لن يعيدا الكرة من جديد؟ علما انه فيما المسؤولون منشغلون بتمرير قوانين رغم ارادة الشعب ، استمرت عملية البحث عن المفقودين في بحر طرابلس ، وعن الضحايا الذين سقطوا نتيجة الرحلة المجنونة لزورق الموت.الجلسة الثانية كان مصيرها افضل من الاولى، اذ انعقدت في القصر الجمهوري للبحث في حادثة طرابلس. والواضح ان السياسيين الذين حاولوا استغلال الحادثة المأسوية للتصويب على الجيش وعلى ادائه جاءت الوقائع لتدحض ادعاءاتهم.وبحسب المعلومات فان قائد الجيش هو الذي طلب حضور الجلسة فوافق الرئيس ميقاتي على ذلك ، فحضر العماد جوزف عون ومعه مدير المخابرات وقائد القوات البحرية. وفي الجلسة قدم قائد الجيش شرحا مفصلا لما جرى ، ما جعل الوزراء يؤيدون كلامه ، وما حمل مجلس الوزراء مجتمعا على تأييد تكليف الجيش استكمال التحقيق الذي باشر به ما يعكس الثقة به. فهل سيسكت السياسيون المتاجرون بدماء الناس لتحقيق مكاسب رخيصة؟ ام ان عقدة الاسترئاس عند البعض ستظل اقوى من صوت الحقيقة ؟ لذلك ايها اللبنانيون: شاركوا بكثافة في الاستحقاق اللانتخابي الاتي . فالتغيير بدو صوتك وبدو صوتك وب 15 ايار خللو صوتكن يغيرلانها محور الامة وقبلتها الاولى، تمحورت حول قضيتها قوى المقاومة، واقامت لها المنابر ورفعت لها الرايات، مؤكدة على خيار الجهاد والنضال حتى التحرير، وعلى وحدة الموقف والسلاح حتى استعادتها وكامل فلسطين لاهلها الشرفاء.كل فصائل المقاومة اعتلت منبر القدس في يومها، فارضة المعادلات ومؤكدة ان المساس بالمسجد الاقصى سيغير كل القواعد والحسابات.وحساب اليمنيين كحساب العراقيين ومعهم سوريا التي ما غابت عنها شمس فلسطين، هو ان القدس قبلة الجهاد، وفلسطين قضية الامة رغم عتاة التطبيع والاستسلام. لاجلها نتعرض للحصار والعقوبات والتضييق الدولي والاقليمي والداخلي، كما قال الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، وكما لم يسقطنا القتل والاغتيال والحروب لن يسقطنا الحصار والضغوط والارهاب والتشويه، حسم السيد نصر الله، مؤكدا اننا نقف على مشارف النصر الكبير والعظيم والنهائي الذي نراه قريبا جدا باذن الله.في لبنان الواقف على اكوام المآسي والازمات، اجتمع مجلس الوزراء حزنا على ضحايا مركب الموت في طرابلس، واتفقوا بحضور قائد الجيش ومدير المخابرات وقائد القوات البحرية – وبالاجماع – على تفعيل التحقيق الشفاف بهدف جلاء الحقيقة بالتوازي مع العمل على الاستعجال بمشاريع تنموية في عاصمة الشمال.اما شوارع العاصمة بيروت فقد شهدت وقفة لنقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين ضد الصيغة المقترحة لقانون الكابيتال كانترول، فيما سقطت جلسة اللجان التي كانت مقررة لمناقشة الموضوع بضربة النصاب.ولمناقشة موضوع طرح الثقة بوزير الخارجية الذي تقدم به نواب القوات ، كانت دعوة الرئيس نبيه بري الى جلسة عامة الاسبوع المقبل، عملا بالقوانين المرعية الاجراء.26 نيسان ليس يوما عاديا في لبنان.ففي مثل هذا اليوم قبل 17 عاما، انسحب الجيش السوري من الأراضي اللبنانية، تتويجا لنضالات كثيرة، سقط على دربها شهداء، واعتقل مناضلون، لا ليصبح الوطن مضرب مثل في الفساد، بل ليولد حرا سيدا مستقلا مزدهرا قويا، وهذا الهدف لا يزال قائما وثابتا ، ولو تبين أنه بعيد المنال وأن الدرب طويل.في مثل هذا اليوم قبل 17 عاما، خلع البعض قناع العمالة، واستبدلوه بقناع السيادة، ليعودوا إلى استبداله اليوم بقناع الثورة، ليدفع الشعب في الحالتين ثمن الألاعيب السياسية، التي عطلت كل المشاريع، ودفعت بالبلاد دفعا نحو انهيار كان يمكن تفاديه لو تم السير بالإصلاحات بقرار لبناني منذ البداية، عوض فرضها اليوم بقرار خارجي.26 نيسان ليس يوما عاديا في لبنان… وهكذا سيكون 15 ايار. ففي هذا اليوم المنتظر، وقبله في الانتشار، سيكون اللبنانيون على موعد جديد مع التاريخ: فإما أن ينصروا الظالم كي يتمادى في ظلمه، وإما أن يقفوا مرة جديدة إلى جانب المظلوم، كي يحاول مرة أخرى أن يرفع الظلم عنه وعن لبنان، خصوصا أنه حورب ليمنع، فيما الآخرون لم يبادروا في كل مسيرتهم إلا إلى العرقلة والنكد والتعطيل.ولأننا على مسافة 19 يوما من الانتخابات النيابية، نكرر: تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي



الدليل الأكبر على أن البلاد دخلت في مدار الانتخابات، هو عدم اكتمال النصاب للبحث في الكابيتال كونترول، وكيف يتم البحث فيه وهو مشروع غير شعبي والدنيا انتخابات ومعظم النواب مرشحون.



السؤال الأساسي هنا: ماذا بعد تطيير الكابيتال كونترول؟ وهل سترحل كل المشاريع التي طالب بها صندوق النقد الدولي إلى ما بعد الانتخابات؟ وماذا سيكون عليه موقف الصندوق حيال هذا التأخير؟



أما مجلس الوزراء فشأن آخر حيث التأم استثنائيا لبحث مضاعفات قارب الموت: تحقيق ومساعدات واستعانة لانتشال القارب.



قائد الجيش الذي حضر الجلسة، وفي معلومات خاصة بالLBCI، قال في مداخلته أن الذي تم توقيفه هو أحد المهربين وكان أوقف في تشرين الثاني الفائت ثم أطلق. العماد عون شدد على ضرورة المحافظة على معنويات العسكريين خصوصا ان هذا العامل هو من أهم العوامل ومن أهم الأسلحة، وانتقد ضمنا السياسيين والمسؤولين الذين استغلوا الحادثة لأغراض سياسية وانتخابية.



في ملف المساعدات، مبادرات مثلثة الأضلاع: الأولى سعودية فرنسية، وهي عبارة عن إثنين وسبعين مليون دولار، وهي التي سيتم التوقيع عليها هذا المساء.



الثانية أميركية وتتضمن مساعدات نقدية للمؤسسات العسكرية، لكن هذه المساعدات مشروطة بموافقة الكونغرس الأميركي.



والثالثة يتولاها ويتبناها مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية.



في محصلة هذه المبادرات الثلاث، جهد فرنسي أميركي خليجي، على رأسه السعودية، مشترك، لا يمر بالسلطات الرسمية اللبنانية التي لم تعد تحظى بأي ثقة من المجتمع الدولي، لا عربيا ولا أوروبيا ولا أميركيا.



واضح من هذه الباقة من المساعدات ان هناك قرارا أميركيا فرنسيا خليجيا بعدم ترك لبنان ينهار اقتصاديا ومعيشيا، وهذا القرار معطوف عليه قرار بأن المساعدات لن تمر عبر السلطات الرسمية.



مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



ضربة على خد وزير الطاقة وضربات قواتية على وجنتي وزير الخارجية سارع إلى تلقفها رئيس مجلس النواب نبيه بري داعيا الى جلسة عامة لطرح الثقة ظهر الخميس.



ولكن ناظر الدبلوماسية اللبنانية تلقى الكف الاغترابية بديمقراطية على مبدأ أن ضرب عبدالله بوحبيب زبيب فكتلة الجمهورية القوية تقدمت قبل ايام بطلب عقد جلسة للهيئة العامة تطرح الثقة بوزير الخارجية على خلفية قيامه بمخالفات قانونية في طريقة توزيع مراكز الاقتراع في سيدني وتشتيت أصوات المنطقة والأسرة الواحدة ما من شأنه أن يصعب عملية الاقتراع لم يجعلها بوحبيب فاجعة الموسم واستقبل الطرح من مجلس الوزراء برحابة صدر واستعداد لشرح أنظمة الدول الاغترابية وقوانينها.



وجلسة بعبدا انعقدت بدورها على متن زروق الموت وطلبت الى الفاعل...



التحقيق في الفعل إذ أسندت الى قيادة الجيش إجراء تحقيق شفاف في ظروف وملابسات غرق مركب طرابلس بإشراف القضاء العسكري.



وحضر الى بعبدا قائد الجيش العماد جوزف عون موجها انتقادات قاسية الى الذين استغلوا غرق الزورق من سياسيين ومسؤولين لأهداف سياسية وانتخابية موجهين الاتهامات الى الجيش بافتعال الحادث وإغراق النساء والأطفال، فيما القوات البحرية كانت تحاول إنقاذهم.. واضعا نفسه وقيادته والعسكريين في تصرف القضاء والجلسة فسرت ماء البحر.. بالماء.. وأقرت إنشاء مجلس لإنماء الشمال.



ولكنه سرعان ما يتبين أن المجلس حبر على ورق بغياب التمويل ومع انتهاء الجلسة وفارغ اليدين.. متضرعا فقط الى الصلاة في مكة المكرمة غادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى السعودية لأداء مناسك العمرة وفي المعلومات أن جدول أعمال ميقاتي لا يشمل حتى الساعة أي لقاء مع المسؤولين في المملكة، إلا إذا طرأ مستجد في أثناء الزيارة التي يصطحب فيها أفرادا من أسرته للصلاة جمعا وبينما رئيس الحكومة يطوف في مكة فإن السفير السعودي وليد البخاري سيؤدي مناسك الإغاثة في بيروت ويوقع هذا المساء على "اتفاقية الصندوق السعودي - الفرنسي لدعم الشعب اللبناني وتتضمن خمسة وثلاثين مشروعا في لبنان تتعلق بقطاع الصحة والتعليم والطاقة.



وأما المشاريع المحلية فهي آيلة للسقوط ويتقدمها الكابتال كونترول الذي أطل اليوم من أوسع صرخاته.. وطوقته النقابات والهيئات والجمعيات ولجنة حقوق المودعين ومحامون مدافعون.



وطالب المتظاهرون بحماية كل المودعين وتوزيع المسؤوليات، لا الخسارات فقط خصوصا أن القانون الجديد يسقط مفاعيل الدعاوى القضائية المقامة من المودعين ويضعهم تحت رحمة لجنة استنسابية غير دستورية والتظاهرة التي أحاطت باللجان المشتركة منعت انعقاد الجلسة.. الهاربة من نصابها ومن بين طوق بيروت بحق مودعيها..



كانت العاصمة اللبنانية تطل على القدس من أعلى أيامها.. ومن أقدس أرض وجه المطران عطالله حنا نداء الى اللبنانيين والعالم رأى فيه أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس مستهدفة ومستباحة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وأن التعدي على الأقصى هو تعد على كنيسة القيامة، وأن من يعتدى على المسلمين في مقدساتهم إنما يعتدى على المسيحيين في مقدساتهم وفي كلمته خلال فعاليات منبر القدس قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن الحزب هو في خط المواجهة الأمامي إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية.



وقال إن "كل من ينتمي إلى هذا الخط يتعرض لحصار وعقوبات هدفها التخلي عن القدس وعن فلسطين ومنطق المقاومة.



