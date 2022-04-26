يُعاني متقاعدون جدد من استلشاء دائرة تصفية معاشات التقاعد، بحيث أن الحد الأدنى لإنجاز المعاملات يبدأ من ستة أشهر وما فوق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".