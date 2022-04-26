19
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
13
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحد الأدنى لإنجاز المعاملات يبدأ من 6 أشهر
Lebanon 24
26-04-2022
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يُعاني متقاعدون جدد من استلشاء دائرة تصفية معاشات التقاعد، بحيث أن الحد الأدنى لإنجاز المعاملات يبدأ من ستة أشهر وما فوق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
ملف تصدير المنتجات اللبنانية الى الخليج محور إتصالات واجتماعات رسمية واقتصادية
Lebanon 24
ملف تصدير المنتجات اللبنانية الى الخليج محور إتصالات واجتماعات رسمية واقتصادية
27/04/2022 06:03:51
27/04/2022 06:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع اقتصاديّ يهمّ لبنان ويدرّ الأموال.. ما هو؟
Lebanon 24
مشروع اقتصاديّ يهمّ لبنان ويدرّ الأموال.. ما هو؟
27/04/2022 06:03:51
27/04/2022 06:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب نقولا نحاس لـ "صوت كل لبنان": "الكابيتال كونترول" لا علاقة له بالودائع وهو لا يعالج الودائع فمسألة الودائع مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام وهي لن تعود إلا إذا كان هناك عملية نهوض اقتصادية
Lebanon 24
النائب نقولا نحاس لـ "صوت كل لبنان": "الكابيتال كونترول" لا علاقة له بالودائع وهو لا يعالج الودائع فمسألة الودائع مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام وهي لن تعود إلا إذا كان هناك عملية نهوض اقتصادية
27/04/2022 06:03:51
27/04/2022 06:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
موعد تحسّن الأوضاع في لبنان يكشفه وزير الاقتصاد.. هذا ما قاله
Lebanon 24
موعد تحسّن الأوضاع في لبنان يكشفه وزير الاقتصاد.. هذا ما قاله
27/04/2022 06:03:51
27/04/2022 06:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتصاد
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
ابنة هيفا وهبي تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "مش مناسبة برمضان" (صور)
Lebanon 24
ابنة هيفا وهبي تظهر بإطلالة جريئة.. والجمهور: "مش مناسبة برمضان" (صور)
04:00 | 2022-04-26
26/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو فاضح لمواطنة لبنانية و"قوى الأمن" تتحرّك.. هذا ما حصل
Lebanon 24
فيديو فاضح لمواطنة لبنانية و"قوى الأمن" تتحرّك.. هذا ما حصل
11:03 | 2022-04-26
26/04/2022 11:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فادي شربل يُحدث ضجة.. ظهر برفقة صبية جميلة على متن يخت! (صور)
Lebanon 24
فادي شربل يُحدث ضجة.. ظهر برفقة صبية جميلة على متن يخت! (صور)
02:14 | 2022-04-26
26/04/2022 02:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل "ستعود" الكهرباء اليوم؟
Lebanon 24
هل "ستعود" الكهرباء اليوم؟
23:34 | 2022-04-25
25/04/2022 11:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء.. إليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن الكهرباء.. إليكم آخر المستجدات
15:03 | 2022-04-26
26/04/2022 03:03:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:08 | 2022-04-26
"الكابيتال كونترول" سقط بفعل تعطيل نصاب اللجان.. مصدر نيابي: مجهول مخيف بعد الانتخابات
22:10 | 2022-04-26
اتفاق على انعقاد المجلس الأعلى للدفاع لاتخاذ إجراءات تؤمن سير الانتخابات
22:18 | 2022-04-26
مجلس النواب يطرح الثقة الخميس بوزير الخارجية!؟.. بو حبيب:الإنتخابات حاصلة "حتى لو بدّي إشحد"
22:47 | 2022-04-26
مأساة "قارب الموت" تنهي الحملات الانتخابية في طرابلس
22:46 | 2022-04-26
اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين السوريين.. عون: لبنان لم يعد قادرا على تحمل اكثر
22:46 | 2022-04-26
هل تصنّف روسيا لبنان "دولة غير صديقة"؟
فيديو
بـ315 دولاراً... تعرفوا إلى هاتف "Sharp" الجديد
Lebanon 24
بـ315 دولاراً... تعرفوا إلى هاتف "Sharp" الجديد
14:00 | 2022-04-26
27/04/2022 06:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيسان" تستعرض تقنيتها الجديدة التي ستجنب السيارات الحوادث (فيديو)
Lebanon 24
"نيسان" تستعرض تقنيتها الجديدة التي ستجنب السيارات الحوادث (فيديو)
11:00 | 2022-04-26
27/04/2022 06:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة اعتداء الفنان الشهير بالضرب على أبناء جورج وسوف؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما حقيقة اعتداء الفنان الشهير بالضرب على أبناء جورج وسوف؟ (فيديو)
08:00 | 2022-04-26
27/04/2022 06:03:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact