لبنان

عصافير في حجر واحد

Lebanon 24
26-04-2022 | 17:14
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تمكن مرجع من ضرب عصافير عدّة في حجر واحد، بالدعوة إلى أوّل جلسة منذ الطائف لطرح الثقة بوزير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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